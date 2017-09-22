Fenerbahçe iki uzatma sonrası Brose Bamberg'a yenildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Zadar şehrindeki Kresimir Cosic Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 22-17 Fenerbahçe Doğuş'un üstünlüğüyle geçilirken, sarı-lacivertliler devreyi de 32-30 önde tamamladı.



Üçüncü periyotta da rakibinden daha etkili olan Fenerbahçe Doğuş, son periyoda 53-49 önde girdi. Son periyotta farkı kapatan Brose Bamberg, skoru 69-69'a getirerek, maçı uzatmalara götürdü.



İlk uzatmada Sinan Güler ve Datome'nin sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, Brose Bamberg'den Hickman'ın iki üçlüğüne engel olamadı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk uzatma 79-79'luk skorla tamamlanırken, maç bir kez daha uzadı.

Başa baş geçen ikinci uzatmada, Fenerbahçe Doğuş, son saniyelerde Wanamaker ile bulduğu iki şansı değerlendiremeyince karşılaşmayı 90-89 kaybetti.



Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Thompson olurken, Wanamaker ve Datome 17'şer sayıyla skora katkı yaptı. Brose Bamberg'de ise Taylor 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Brose Bamberg, A Grubu'nda dün oynanan maçta Rusya'dan Khimki'ye 77-75 mağlup olmuştu. Gruptaki son maç Fenerbahçe Doğuş ile Khimki arasında yarın oynanacak.