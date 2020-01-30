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Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:33,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Trentino Itas

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Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Trentino Itas

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Celeynak (Rusya), Toomas Murulo (Estonya)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Hasan
Sıkar)

Trentino Itas: Candellaro, Vettori, Cebulj, Lisinac, Giannelli, Russell (Grebennikov, Cedarin, Michelletto)

Setler: 25-17, 22-25, 27-29, 20-25

Süre: 114 dakika (23, 29, 35, 27)

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Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Trentino Itas

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