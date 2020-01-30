Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Trentino Itas
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vladimir Celeynak (Rusya), Toomas Murulo (Estonya)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Hasan
Sıkar)
Trentino Itas: Candellaro, Vettori, Cebulj, Lisinac, Giannelli, Russell (Grebennikov, Cedarin, Michelletto)
Setler: 25-17, 22-25, 27-29, 20-25
Süre: 114 dakika (23, 29, 35, 27)
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