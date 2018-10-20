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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.10.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe gülmeyi unuttu

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Fenerbahçe gülmeyi unuttu

Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Fenerbahçe Mehmet Ekici, Soldado ve Frey ile önemli pozisyonlar yakalasa da 3 puana ulaşamadı. Fenerbahçe 9 puan ile, Sivasspor ise 10 puan ile haftayı kapadı. Sarı-lacivertliler ligde 4 haftadır 3 puan kazanamıyor. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Ayrıtnılar gelecek....

MAÇTAN NOTLAR

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Bu 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sivasspor ile oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı lacivertlilerin 59 golüne, Sivasspor 32 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 4-1, deplasmanda ise 2-1 kazanmıştı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleye 1100 civarında sarı-lacivertli taraftar, kendileri için ayrılan kale arkası tribünden takip ederek takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor'u ise yaklaşık 10 bin dolayında taraftarı yalnız bırakmadı.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Slimani ve Benzia, Sivasspor deplasmanına getirilmedi.

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, kadroda farklı isimlere yer verdi. Hasan Ali sol bekte görevlendirilirken, İsmail Köybaşı ise sol açık pozisyonunda görev yaptı. Genç oyuncu Eljif ilk 11'de forma şansı buldu. Slimani'nin yokluğunda Soldado bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı. Frey de ilk 11'de görev alan bir başka isim olurken, Reyes yedekler arasında kaldı.

Demir Grup Sivasspor'da ameliyat olan Kone ile sakatlıkları bulunan Ndinga ve Mert Hakan kadroda yer almadı. Cezalı olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ın yerinde Uğur Çiftçi görev yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna kaleci konusundaki tercihini ise Tolgahan Acar'dan yana kullandı.

Kırmızı beyazlılar ısınmak için sahaya 'Askıda ekmek' projesine destek içeren pankart ile çıktı.

Sarı lacivertli taraftarlar son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı ısınma sırasında tribünlere çağırarak alkışladı.

Karşılaşma öncesinde Sivas Belediye Meclisi'nin kararı ile Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ismi verilen Yeni 4 Eylül Stadı yanındaki caddenin açılışı gerçekleştirildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, şeref tribününden yan yana takip etti.

Maç öncesi doğum günü haftasına girilen ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sesinden 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü, tribünlerle birlikte seslendirildi.

Maç öncesi Sivasspor sahaya meme kanseri farkındalık pankartı ile, Fenerbahçe ise öğrencilere yönelik burs pankartı ile çıktı.

Sezon başından bu yana maçlarına göğüs reklamsız forma ile çıkan Fenerbahçe, ilk kez yeni sponsorlu formalarla sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kaptan olarak sahaya çıktı.

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