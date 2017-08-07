Fenerbahçe 1-0 Cagliari / Maç özeti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile karşılaştı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile son buldu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan ve maç biletlerinin ücretsiz olduğu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar stadı tamamıyla dolduramadı. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalarken yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Mücadelede sarı-lacivertli ekibin golünü 61'inci dakikada kullandığı serbest vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Valbuena kaydetti.

ISLA ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Mauricio Isla, eski takımı Cagliari Calcio'ya karşı forma giydi.

Sarı-lacivertli ekibin 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu transferden dolayı düzenlenen hazırlık maçında ilk 11'de görev alan Mauricio Isla'nın uyum sürecini çabuk atlattığı ve takım arkadaşları ile iyi anlaştığı görüldü.

ELJIF ELMAS YEDEK BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin FIFA'dan onay beklediği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas, hazırlık maçında yedek soyundu ve ikinci yarı oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin 18 yaşından küçük olması sebebiyle profesyonel sözleşme imzalayamadığı Eljif Elmas, Cagliari ile oynanan hazırlık maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. İlk kez hazırlık maçı ile ikinci yarıda sarı-lacivertli formayı giyen Eljif Elmas, taraftarın beğenisini topladı.

MEHMET TOPAL İLK YARI STOPER İKİNCİ YARI ORTA SAHADA

Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, son maçlarda Skrtel ile birlikte Neustadter'i oynatırken Cagliari karşısında Mehmet Topal'a ilk yarı stoperde ikinci yarı ise orta sahada görev verdi. İkinci yarı stoper mevkiine Josef ve Neustadter geçti.

VAN DER WIEL KADIKÖY'ÜN YOLUNU BULDU

Geçtiğimiz sezon uzun süre kadro dışı bırakılan ve yeni affedilen Gregory Van der Wiel, maç kadrosunda yer aldı. Hollandalı oyuncu aylar sonra Kadıköy'e ayak bastı.

OZAN TUFAN TRİBÜNLERLE BARIŞTI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme mücadelesinde Sturm Graz ile karşılaştığı maçta ikinci yarıda topla buluşmasında taraftarlar tarafından tepki gören Ozan Tufan, bu maçta taraftarlarla barıştı. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribüne davet edilen Ozan Tufan'a destek tezahüratları yapıldı.

SALİH İLK KEZ

Salih Uçan, bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Aykut Kocaman'ın bir önceki döneminde yüksek performansa ulaşan ve Roma'ya transfer olan Salih, bu sezon hem hazırlık hem de resmi maçlarda ilk kez 11'e girebildi.

TARAFTARLARIN İLGİSİ AZ

Sarı-lacivertlilerin Cagliari Calcio ile oynadığı hazırlık maçına taraftarların ilgisi az oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve maç biletlerinin ücretsiz olduğu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar stadı tamamıyla dolduramadı.