Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Taraftarların gözü o tarihte
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maç programlarını açıklamasıyla beraber, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi de belli oldu. Rakip iki takımın karşı karşıya geleceği dev derbinin ne zaman oynanacağı da taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki heyecanlı karşılaşmanın yaşanacağı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? İşte merak edilenler...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı Kadıköy'de oynanacak. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom'da oynanan maçta, derbi mücadelesi 2-2 son bulmuştu. Ezeli iki rakip önümüzdeki günlerde yeniden karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe – Galatasaray derbi maçı tarihi ve saati ile ilgili detaylar...
DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
REKOR BİLET
Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy’deki maçlar için çeşitli ağırlama paketleri hazırlıyor. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, 28. haftadaki Galatasaray derbisi için hazırladığı en üst seviye paketle bilet fiyatında rekor kıracak.
Stada transfer, oyuncularla fotoğraf çekimi ve maçta oynanan topun hediye edilmesi gibi ayrıcalıkların sunulacağı paket tam 11 bin 950 TL!
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