Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tüm Türkiye'de gözler futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray maçına çevrildi. 53 puanla lider konumunda bulunan Galatasaray ile 47 puanla 4. sırada olan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe tarihlerinde 387. kez karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği maç ülkemizin yanı sıra dünya ülkelerinden de takip edilecek. Peki, ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakkında önemli detaylar.

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu. İki takım arasındaki 109 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.



Fenerbahçe 5 yıl bekledi



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.



En az ve en çok seyircili maçlar



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.



Rekabetin golcüleri



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.



18 ayrı statta karşılaştılar



Fenerbahçe ile Galatasaray, 386 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.





Derbi heyecanını iki takımda da yaşayanlar



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın.



Bir maçta dörder gol atanlar



Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.



En çok görülen sonuç: 1-0



İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 386 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.



En çok mart ayında karşılaştılar



Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı. İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.





Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler bu önemli mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Dev derbiyi yönetecek hakem ise Bülent Yıldırım olarak belirlendi.

Tarih: 17 Mart 2018

Saat: 19:00

Yayın: BeIN Sports

Hakem: Bülent Yıldırım

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sahaya çıkacak muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges (Selçuk İnan), Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis



Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi eksikler

Aykut Kocaman yönetiminde şu ana kadar 25 maçta 47 puan toplayan Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Santrfor Vincent Janssen ile Sol Bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Lider Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Brezilyalı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ile Aatıf Chahechouhe, Galatasaray'da Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yani bu oyuncular derbide kart görmeleri halinde 27. hafta maçlarında cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak.

Ezeli rekabette 387. randevu

Yüz yılı aşkın süredir rekabet halinde bulunan iki İstanbul ekibi tarihleri boyunca daha önce 386 defa karşı karşıya gelmiş. Bu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 17 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Galatasaray rakip ağları 482, Fenerbahçe 532 kez havalandırdı.

Öte yandan 59 sezonu geride kalan Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 122. kez karşılaşacak olan ezeli rakipler, Kadıköy'de 55. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.