Fenerbahçe finalde ezdi geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ilk maçında TOFAŞ'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takım maçı 103-63 gibi farklı bir skorla kazandı!
Fenerbahçe ligde final serisinde ilk maçı 40 sayı farkla kazanarak rakibine gözdağı verdi. Fenerabahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, başkan sıfatıyla ilk resmi maçını izledi. Büyük heyecan içinde mücadeleyi ayakta seyreden Koç, Obradovic tezahüratlarına eşlik etti ve taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında ağırladığı TOFAŞ’ı büyük bir farkla mağlup ederek 1-0 öne geçti: 103-63.
Melih ve Ali Muhammed’in çok hızlı başladığı karşılaşmada sarı lacivertliler ilk çeyreği 21-15, devreyi de 47-30 önde geçti.
İkinci periyotta TOFAŞ’tan Crocker 2 teknik faul alıp diskalifiye oldu. Obradovic’in öğrencileri, 33 sayı üretip rakibine sadece 12 sayı şansı verdiği üçüncü 10 dakika sonunda maçı kopardı: 80-42. Fenerbahçe, 17 sayı üreten Wanamaker ve 14 sayı atan Nunnally önderliğinde galibiyete ulaştı: 103-63.
Ülker Sports Arena'da eşine az rastlanır bir görüntü! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı! Ali Koç sarı, taraftarlar lacivert diye bağırdılar! İşte o anlar... via @fatihsabovic pic.twitter.com/xSRwCjYtbd— Spor Arena (@sporarena) 5 Haziran 2018
CROCKER DİSKALİFİYE OLDU
Finalde büyük gerginlik, TOFAŞ’tan Crocker diskalifiye oldu.
Fenerbahçe-TOFAŞ play-off final serisi ilk maçında ikinci çeyrek oynanırken büyük bir gerginlik yaşandı.
Çeyreğin sonuna 2.36 kala bir pozisyonda Vesely’ye faul yapıldı ve maçın hakemleri sportmenlik dışı faul çaldı.
Bu kararı protesto etmeye çalışan TOFAŞ’lı Crocker hakemleri alkışladı. Tecrübeli oyuncu daha sonra bu eylemi 3 kez üst üste tekrarlayınca Fenerbahçe taraftarı ve kaptan Melih Mahmutoğlu’nun itirazları sonucu teknik faul aldı.
Fenerbahçe kaptanı Melih’le atışan ve daha sonra bench’e giden Crocker’ı TOFAŞ teknik heyeti ve koç Orhun Ene sakinleştirmeye çalıştı.
Sinirden yerinde duramayan Tony Crocker, tribünle diyaloğa girince ikinci teknik faulü de aldı ve diskalifiye edildi.
Crocker, soyunma odasına gidene dek 8 sayıyla TOFAŞ’ın en skorer ismiydi.
SALON: Ülker Arena
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
İLK ÇEYREK: 21-15
DEVRE: 42-30
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 80-42
DİSKALİFİYE: Crocker, ikinci çeyrek (TOFAŞ)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet 10, Melli 9, Datome 5, Melih 12, Ali Muhammed 12, Nunnally 14, Vesely 11, Wanamaker 17, Sloukas 5, Sinan 5, Egehan 1, Barış Hersek 2
TOFAŞ: Kadji 2, Mejia 6, Henry 2, Morgan 2, Crocker 8, Yiğit 11, Barış Ermiş 13, Berkan 7, Muhsin 5, Owens 4, Efe 3
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:
5 Haziran Salı:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
9 Haziran Cumartesi:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
11 Haziran Pazartesi:
21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.
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