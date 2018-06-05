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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
05.06.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Ali Koç taraftarlarla tezahürat yaptı

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Ali Koç taraftarlarla tezahürat yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde taraftarlar ile yeni başkan Ali Koç arasında eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

 Fenerbahçe Doğuş'un TOFAŞ'ı 103-63 yendiği final serisi ilk maçını izleyen Ali Koç, taraftarlar ile birlikte tezahürat yaptı. "Sarı" diye bağıran Koç'a taraftarlar "lacivert" diye karşılık verdi.

OBRADOVIC'DEN TARİHİ MESAJ

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir mesaj verdi. Sırp çalıştırıcı Aziz Yıldırım'ı ve Ali Koç'u bir dahaki maçta yan yana tribünde görmek istediğini söyledi. Obradovic, “Herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de 2 gün sonraki TOFAŞ maçında Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç’u Ülker Arena’da bir arada görebilmektir.” diye konuştu.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'I 103-63 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Play-off final serisine iyi bir basketbol oynayarak ve kazanarak başlamak önemliydi. Maçla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok, başından sonuna kadar agresif oynadık. Bu maçı unutmalıyız. 1-0 olması önemli ama buradaki sayı farkı gerçeği yansıtmıyor. TOFAŞ gerçekten çok iyi bir takım. Sayfayı çevirip 48 saat sonra oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Takımın performansından dolayı ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Banvit maçından sonra bugün tribünleri doldurmaları çok önemliydi" dedi.

"AZİZ YILDIRIM'IN YAPTIKLARI İNANILMAZ VE UMARIM HERKES YAPTIKLARININ FARKINDADIR"

Aziz Yıldırım'a son 5 yıldır verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Obradovic, "Umarım şahsen kendisi ile görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulübe yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: "İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLADIK"

Final serisine istedikleri gibi başladıklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "TOFAŞ belki bizden daha iyi oynadı ama maça daha iyi başlamak istiyorduk ve öyle oldu. Yeni başkanımız seçildi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu tüm dünyaya gösterdik. 20 sene boyuca sayın başkanımız Aziz Yıldırım kulüp için, bizim için çok şey verdi. Ben onunla kulübe geldim, kaptan oldum ve şampiyonluklar kazandım. Bendeki yeri her zaman aynı olacaktır. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine ailesiyle birlikte uzun ömürler diliyorum. Ne Fenerbahçe taraftarı ne de biz onu unutmayacağız. Sayın Ali Koç'un da ne kadar büyük Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Bugün geldi ve destek verdi. Onunla da inşallah uzun süre birlikte çalışır ve şampiyonluklar kazanırız" dedi.

ORHUN ENE: "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

İstemedikleri ve beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, "Bugünü değerlendiremedik. Çok sorumsuz davrandık. Bu da mental anlamda hazırlığı yapamadığımızı gösteriyor. Ne olursa olsun üstümüzde hiçbir stres yokken oyuncularımızın yapmaması gereken davranışlar sonucunda konsantrasyonumuzu ve 2 oyuncumuzu kaybettik. Bugün kötü bitti. Uzun seri. Bunda yorgunluk ve kırılganlık da etkili olabiliyor. İki haftadır 2 günde bir maç oynuyoruz ve çok süre alıyorlar ama bu bir mazeret değil" diye konuştu.

BERKAN DURMAZ: "BUGÜNKÜ BASKETBOL BİZİM OYUNUMUZU YANSITMIYOR"

Fenerbahçe'yi tebrik eden Berkan Durmaz, maça daha sağlam başlamaları gerektiğini ifade ederek, "Bugünkü basketbol bizim oyunumuzu yansıtmıyor. Bir gün var önümüzde, çalışacağız. Daha güzel bir basketbol seyrettirmek istiyoruz. Bu daha ik maç, bir şey bitmedi. Sayı farkının da suni olduğunu düşünüyorum" dedi.

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