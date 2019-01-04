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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.01.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe engel tanımıyor! 12 oldu...

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Fenerbahçe engel tanımıyor! 12 oldu...

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 96-87 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 12'inci, toplamda 15. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Baskonia, Janning'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 14-12 üstün geçti. Hücum ribauntlarında üstünlük kuran İspanyol ekibi karşısında Melli ve Sloukas'la üç sayılık basketler üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, 15. dakikada farkı 6 sayıya (38-32) çıkardı. Uzun oyuncularıyla pota altından sayılar üreten rakibine Melli'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumda temposunu arttıran ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 26. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 69-48. Hücumda ve savunmada oyun konsantrasyonu düşen sarı-lacivertli ekip karşısında kolay sayılar bulan Baskonia, 29. dakikada farkı 11 sayıya (72-61) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-65 üstün girdi.

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Shields'in etkili oyunuyla Baskonia 35. dakikada farkı 1 sayıya (82-81) düşürdü. Taraftar desteğini arkasına alan ve serbest atışlardan sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, Guduric'in üç sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 92-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe engel tanımıyor 12 oldu...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya) 

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3 

Baskonia: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15, Vildoza 11, Gonzalez, Diop 5, Hilliard 11 

1. Periyot: 27-25 

Devre: 48-41 

3. Periyot: 75-65 

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Poirier (Baskonia), 39.23 Melli (Fenerbahçe Beko) 

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