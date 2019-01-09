Fenerbahçe Ceren Damar Şenel'i unutmadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Voleybol
09.01.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Ceren Damar Şenel'i unutmadı

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Fenerbahçe Ceren Damar Şenel'i unutmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 2018-2019 Sezonu B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe Olympiakos’u evinde ağırladı. Müsabakada önemli bir detay gözden kaçmadı. Tribünlerde ‘Öğretmenim Canım Benim!’ pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip fotoğraf vererek duyarlılıklarını gösterdiler.

Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için toplumsal cinsiyet eşitliği adına 'Birlikte Eşitiz!’ diyerek HeForShe sosyal sorumluluk projesine destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa son vermek için harekete geçmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlayışı her alanda devam ettirme noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Kadın Basketbol Takımı maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim” yazılı pankart Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Euroleague’de Zalgiris Kaunas takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak.

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