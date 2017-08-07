Fenerbahçe’de Cagliari maçı hazırlıkları tamamlandı.. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bu akşam saat 20.30’da İtalya Serie A ekiplerinden Caglilari ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Daha sonra yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Ayrıca sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Fernandao özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam özel maçta İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

Karşılaşmayı, Passolig kartı olan sarı-lacivertli taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Kombine kart sahibi taraftarlar, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecek. Kombinesi veya bileti olmayan Fenerbahçe logolu Passolig sahibi taraftarlar ise girişlerde görevliler tarafından yönlendirilecek.

Sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç yapan Fenerbahçe, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, galip gelemedi. Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 0-0, Fransa temsilcisi Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Cagliari, 20 takımlı Serie A'yı geçen sezon 11. sırada tamamlamıştı.

VAN PERSİE’NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde Hollandalı yıldız Robin Van Persie’nin 34’üncü yaş günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Van Persie'ye sürpriz doğum günü kutlaması



Fenerbahçe'de antrenman öncesinde, 34. yaşına giren Hollandalı yıldız Van Perise'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı. Hollandalı futbolcunun yeni yaşını kutlamak için, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü pastası kesildiği kaydedildi.