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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.08.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica ile oynayacağı maç öncesinde son hazırlık mücadelesini, İtalya temsilcisi Cagliari ile yapacak. Fenerbahçe Futbol Takımı, Cagliari ile oynayacağı karşılaşmayı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Peki Fenerbahçe, Cagliari hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbul'da, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayan Fenerbahçe, ardından kamp çalışmaları için İsviçre'nin Lozan kentine gitti. İsviçre kampında Lozan ve Fulham takımlarıyla özel maçta karşılaşan sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'de taraftarı önüne ise ilk kez Feyenoord mücadelesinde çıktı. Hollanda temsilcisiyle hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçirdi. Bu süreçte Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşan Fenerbahçe, ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak olan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla play-off'a yükselebilmek için 2 karşılaşma oynayacak. Yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak Fenerbahçe, rövanşa ise 14 Ağustos Salı günü çıkacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile yapacak.

Bu maçlardan önceki son hazırlık karşılaşması ise Cagliari ile oynanacak. 

Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı Ülker Stadı'nda oynanacak, karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart 77. Kanal (Smart Spor) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 5 hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşan sarı lacivertliler, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

10 - 18 Temmuz'da İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, iki de hazırlık maçı yaptı. İsviçre Ligi ekiplerinden Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, İngiltere Premier League takımlarından Fulham'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına 21 Temmuz'da Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a karşı oynadığı maçta çıktı. Mücadele 3-3 sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile İzmir Bornova Belediye Stadı’nda oynanan mücadele ise 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçe, Cagliari mücadelesinde taraftarının karşısına 2. kez çıkacak. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görev vermesi durumunda yeni transfer Andre Ayew de formamızı ilk kez giyecek.

Sarı lacivertliler, Cagliari ile geçtiğimiz sezon başında da özel maçta karşılaşmıştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Valbuena'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Sezon öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile oynayacak olan Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasına 7 Ağustos Salı günü TSİ 22.00’de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica deplasmanında çıkacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk hafta maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Bursaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.

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