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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.08.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Benfica

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CANLI | Fenerbahçe 1-1 Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe kendi sahasında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 1-0 Benfica'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Fenerbahçe 7. dakikada gole çok yaklaştı. Ayew'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz geçildi. Benfica'da Salvio'nun uzaktan şutu kaleyi bulmadı. 20. dakikada Isla müsait pozisyonundan faydalanamadı. Maçta tempo arttı. Alper'in şutunu Benfica kalecisi güçlükle çıkardı. 26. dakikada Benfica, Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Elif Elmas 31. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika şutu kaleci çıkardı. Konuk ekipte sakatlanan Castillo'nun yerine Ferreyra oyuna dahil oldu. Fenerbahçe 45. dakikada tehlikeli geldi. Oluşan karambolde Benfica savunması şut izni vermedi. 45. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Alper Potuk kafa vuruşunda ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.


İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Isla, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Valbuena, Alper Potuk, Giuliano
Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Jardel, Almeida, Rubes Dias, Pizzi, Fejsa, Gedson Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Benfica

NOTLAR: 

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail'in yanı sıra cezası bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Benfica da tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, Facundo Ferreyra'nın yerine Nicolas Castillo'ya görev verdi.
Rui Vitoria; Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio ve Castillo'ya ilk 11'de şans verdi.
Portekiz ekibinde sakatlıkları bulunan Krovinovic ile Ebuehi mücadelede forma giyemedi.

RAMİL GULİYEV'E PLAKET
Milli atlet Ramil Guliyev'e Benfica maçı öncesinde plaket takdim edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e karşılaşma öncesinde plaket verdi. Milli atlet daha sonra Türk bayrağı ile stadyumda taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takıma destek oldular. Öte yandan Spor Toto Tribünü'nü dolduran taraftarlar yaptıkları koreografi ile sarı lacivertli ekibin turu geçeceğine inandıklarını ifade ettiler. Sarı lacivertli taraftarlar, ellerinde bulunan kartonlarla ''Believe'' yazılı kareografi yaptılar.
Maraton Üst Tibünü'nde bulunan taraftarlar ise dev Türk Bayrağı açtılar. 

 

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Benfica

Avrupa kupalarındaki başarıları

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

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