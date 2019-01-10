Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Khimky deplasmanında yara alan Fenerbahçe Beko, Zalgiris karşısında galibiyet odaklı çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda liderlik pozisyonunda yer alan Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO ZALGİRİS KAUNAS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde normal sezon mücadelesi devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 10 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde salı günü deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.
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