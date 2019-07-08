Fenerbahçe Beko, şimdi de Leo Westermann'ı bitirdi
Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı.
Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddiasını gösteren Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı.
Litvanyalı muhabir Donatas Urbonas’ın aktardığı bilgiye göre, Nando De Colo’yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Westermann, profesyonel kariyerine ASVEL’de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris’te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları’nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.
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