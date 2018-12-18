Fenerbahçe Beko CSKA Moskova basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova basket maçı, THY Avrupa Ligi 13. Haftasında iki iddialı takımı karşı karşıya getirecek. Başarılı form grafiğini devam ettiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko CSKA Moskova basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadeleye dair bazı bilgiler
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki başarılı ilerleyişini CSKA Moskova karşısında alacağı galibiyetle sürdürmeyi hedefliyor. CSKA Moskova ile aralarında oynadıkları son 10 maçtan 6'sını galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko, 4 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlandı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nin 13. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında galibiyete odaklanacak. 18 Aralık Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
"ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYMALIYIZ"
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 13’üncü haftasında bugün 20.45’te CSKA Moskova’yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu Marko Guduric, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Euroleague’de kazanmaya devam edebilmeleri için mutlaka maçın son anına kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirten Zeljko Obradovic, "Uzun yıllardır aynı koçla ve oyuncu kadrosuyla çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli olan şey ise oyunlarında bu sezon bazı değişiklikler yapmış olmaları. Buna hazır olmak zorundayız. CSKA’nın maçın ilk anından son saniyesine kadar savaşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Her pozisyonda çok yetenekli bir takımdan bahsediyoruz. EuroLeague’de kazanmaya devam etmek istiyorsak, çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.
MARKO GUDURIC: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"
CSKA Moskova karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Marko Guduric ise "İki takım da liderlik mücadelesi veriyor. Elbette bu karşılaşma önemli olacak. Ama daha da önemli olan, maç için hazırladıklarımızı parkeye yansıtarak iyi bir mücadele ortaya koyabilmemiz ve herkesin sağlıklı kalabilmesi olacaktır. Salonumuzun dolu olmasını ve taraftarlarımızın bizi bir kez daha çok iyi bir şekilde desteklemelerini bekliyorum" dedi.
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