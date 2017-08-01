Fenerbahçe 5 değil, 15 transfer yaptı!

Fenerbahçe bu yıl yaklaşık 20 milyon Euro transfer geliri elde ederek tarihin en iyi transfer girdisini sağladığı sezonu yaşadı. Ancak giden oyuncular bazı mevkilerde sayısal olarak bazı eksiklikler oluşmasına neden oldu. Özellikle stoper ve forvet kısmında sarı lacivertliler şu an için sıkıntı yaşıyorlar. Aykut Kocaman genellikle birden fazla mevkide oynayabilen oyuncuları tercih ederek bu konuda daha ekonomik bir takım oluşturulmasını sağlıyor. Dirar hem iki bekte hem de hücumun her bölgesinde oynayabilirken, İsla hem sağ bek, hem sağ açık hem de orta alanın ortasında oynayabiliyor. Şili’li futbolcu futbola ilk olarak forvet olarak başlamıştı.

VALBUENA 3 MEVKİDE OYNUYOR

Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi Valbuena’nın asıl mevkisi orta alan. Ama Kocaman onu sol kanatta değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Lyon’da Valbuena hem orta alanda, hem sol kanatta oynarken bazı maçlarda da forvette görev yaptı. Bir diğer yeni transfer Mehmet Ekici ise Aykut Kocaman tarafından transfer edilmemesine rağmen orta alanın ortasında her mevkide oynayabiliyor. Böylece değişik mevkilerde oynayan oyuncular ile Kocaman hem çok ekonomik hem de çok yönlü bir takım oluşturmayı başarmış durumda.

SORUN FORVET VE STOPER

Kocaman’ın elinde eksik olan ve sıkıntı yaşadığı mevkiler ise forvet ve stoper bölgeleri. Forvette çok alternatifi olmayan Kocaman stoperde ise Yiğithan’ın iyileşmesinin ardından bu oyuncuyu rotasyona dahil edecek. Bu bölgeye bir transfer yapacak olan sarı lacivertliler zorunlu hallerde Mehmet Topal’ı da bu bölgede kullanacaklar. Kocaman ayrıca kampta Josef’i de stoperde denemişti.

YILDIZLARIN GÖREV YAPTIKLARI MEVKİLER

Nabil Dirar:

Sağ kanat: 101 maç

Orta saha sağ: 17 maç

Orta saha sol: 13 maç

Valbuena:

On numara: 179 maç

Sağ kanat: 115 maç

Sol kanat: 51 maç

Isla:

Orta saha sağ: 74 maç

Sağ bek: 53 maç

Önlibero: 37 maç

Merkez orta saha: 25 maç

Mehmet Ekici:

On numara: 104 maç

Merkez orta saha: 28 maç

Orta saha sağ: 13

Orta saha sol: 12

* Oyuncuların kariyeri boyunca 10’dan fazla maça çıktıkları mevkiler dikkate alınmıştı.

İŞTE F.BAHÇE’NİN 2017-18 SEZONU KADROSU:

KALECİ: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

SAĞ BEK: Şener Özbayraklı, Maurico Isla

STOPER: Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

SOL BEK: Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı

ORTA SAHA: Mehmet Topal, Josef De Souza, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Salih Uçan, Ozan Tufan, Uygar Zeybek, O.Kaan Güçtekin

KANATLAR: Alper Potuk, Miroslav Stoch, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe,

FORVETLER: Robin van Persie, Fernandao, Ahmethan Köse