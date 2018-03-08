Feghouli'yi almamıştı... Şimdi görevi tehlikede!
Kasım ayında açıklanan milli takım kadrosuna Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'yi çağırmayan Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Rabah Madjer, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Cezayir Teknik Direktörü Rabah Madjer geçtiğimiz aylarda bazı kişisel ve taktiksel gerkçelerle Galatasaraylı Sofiane Feghouli ve kaleci Rais M'Bolhi gibi Cezayir futbolunun önde gelen yıldızlarını milli takım kadrosuna almamıştı.
ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Madjer, bu tercihi nedeniyle Cezayir basını ve eski milli futbolcular tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Cezayirli eski milli futbolcular; Feghouli ve Rais M'Bolhi'nin bir sonraki milli takım kadrosunda yer alacağına inansalar da Madjer cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi işleri karıştırıyor. (Sabah)
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