Federasyon Kupası'nda sahne Liverpool'un! Galibiyetine iddaa'da...
İngiltere Premier Lig'in 'baba'ları zorlanmadan üst tura adını yazdırdı. Sahneye çıkması sırası Liverpool'da, işte takımdan son gelişmeler ve iddaa oranları...
- Son 4 maçı kaçıran Diogo Jota iyileşti ve kadroda olacak.
- Molineux'da, Liverpool ile oynadıkları son 3 resmi maçı gol atamadan kaybettiler.
- Takımın patronu Nuno Espirito Santo; "Zor maç olacak, iyi hazırlandığımızdan emin olup sahaya çıkacağız." açıklamasını yaptı.
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Liverpool
- Jürgen Klopp rotasyon yapacağını açıkladı.
- Rafael Camacho ve Curtis Jones'un profesyonel Liverpool kariyerleri bugün başlayabilir. Kalede Simon Mignolet'yi, savunmanın solunda ise Alberto Moreno'yu görebiliriz.
- Joe Gomez ve Joel Matip iyileşmedi, Liverpool'un Federasyon Kupası'ndan elendiği son 7 eşleşmenin 5'inde rakipleri Premier Lig'dendi.
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