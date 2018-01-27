Fatih Terim'in işi cidden çok zor! Şimdi şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'ın sahaya çıkan ilk 11'inde defans hattı Maicon ve Mariano dışında tamamı ile zayıf halka!

Latovlevici o kadar kötü ki, ilk 45 dakika içinde tribünler tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Ve ilk yarı Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine ulaşması adına sol bek ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk yarı 1-0 sona erdi ancak Galatasaray, 20 dakika içinde 2 net ve 'bu da kaçar mı?' dedirtecek pozisyona girip skor üretemedi.

Önce Tolga sonra Feghouli iki net pozisyonda golü atamadı. Ancak Feghouli kendini attığı golle affettirdi.

Fatih hocanın ikinci yarıda Gomis'i alması gerekli.

Osmanlıspor'un ne oynadığı, taktiği, sistemi belli değildi. Kapasitesi ve gücü belli bir takım. Ama buna karşın Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok kolay geçtiler.

Hen Fernando hem de Ndiaye'nin yokluğu açık şekilde belli oldu.

Fernando'nun bir an önce Galatasaray takımına dönmesi gerekli