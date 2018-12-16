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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.12.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Fatih Terim'e ağır sözler! 'Sen, kendi işine bak...'

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Fatih Terim'e ağır sözler! 'Sen, kendi işine bak...'

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir-Galatasaray maç değerlendirmesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i hedef aldı.

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Terim için eleştirilerde bulunurken, canlı yayında şunları söyledi:

- Başakşehir, alışkın olmadığı bir şekilde karşılık gördü Galatasaray’dan. Başakşehir bunu beklemiyordu. Galatasaray dersine iyi çalışmış ancak güçleri bu kadar. Başakşehir de güçlü takım, ligin lideri.

AVRUPA'DA OYNAR GİBİYDİLER
- Son yarım saat iyi maç oldu. İki taraftan biri kazansa üzülürdüm. Abdullah Avcı, maçın böyle bitmesini istedi ve 90+2’de oyuncu aldı.

- Galatasaray hırs açısından kendine gelmiş. Şimdiye kadar akılları neredeydi bu futbolcuların? Ceza almadan önceki hallerini de biliyoruz. Galatasaray, Avrupa’da oynar gibi ciddi oynadı.

Fatih Terime ağır sözler Sen, kendi işine bak...

STADA GETİRMEYECEKSİN
- Fatih Terim stada geliyor. Sen ceza veriyorsan, stada getirme. Evinde izlesin. Siz teknik direktörlerin takımla bağlantısının tamamen kesildiğini mi sanıyorsunuz? Kural, ceza alırsan iletişim kuramazsın diyor. Ama öyle olmuyor. Orta oyunu yapmadan bunlara kesin çözümler bulunması lazım.

- Fatih Terim'in, Başakşehir maçının VAR hakemi olarak görevlendirilen Barış Şimşek konusunda serzenişi var. MHK senin sol açıkta kimi oynattığına karışıyor mu? Sen kendi işine bak.

"Aradaki puan farkını koruduk!"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" diye konuştu.
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