Fatih Terim'e ağır sözler! 'Sen, kendi işine bak...'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir-Galatasaray maç değerlendirmesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i hedef aldı.
Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Terim için eleştirilerde bulunurken, canlı yayında şunları söyledi:
- Başakşehir, alışkın olmadığı bir şekilde karşılık gördü Galatasaray’dan. Başakşehir bunu beklemiyordu. Galatasaray dersine iyi çalışmış ancak güçleri bu kadar. Başakşehir de güçlü takım, ligin lideri.
AVRUPA'DA OYNAR GİBİYDİLER
- Son yarım saat iyi maç oldu. İki taraftan biri kazansa üzülürdüm. Abdullah Avcı, maçın böyle bitmesini istedi ve 90+2’de oyuncu aldı.
- Galatasaray hırs açısından kendine gelmiş. Şimdiye kadar akılları neredeydi bu futbolcuların? Ceza almadan önceki hallerini de biliyoruz. Galatasaray, Avrupa’da oynar gibi ciddi oynadı.
STADA GETİRMEYECEKSİN
- Fatih Terim stada geliyor. Sen ceza veriyorsan, stada getirme. Evinde izlesin. Siz teknik direktörlerin takımla bağlantısının tamamen kesildiğini mi sanıyorsunuz? Kural, ceza alırsan iletişim kuramazsın diyor. Ama öyle olmuyor. Orta oyunu yapmadan bunlara kesin çözümler bulunması lazım.
- Fatih Terim'in, Başakşehir maçının VAR hakemi olarak görevlendirilen Barış Şimşek konusunda serzenişi var. MHK senin sol açıkta kimi oynattığına karışıyor mu? Sen kendi işine bak.
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