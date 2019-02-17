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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.02.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Diagne yorumu: "Gol atmaya başlarsa rahat edeceğiz"

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Fatih Terim'den Diagne yorumu: "Gol atmaya başlarsa rahat edeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Kasımpaşa karşısındaki oyun nedeniyle futbolcularını tebrik eden Terim, pas yüzdesini yüksek tuttuklarını ve rakibi kaleye yaklaştırmadıklarını sözlerine ekledi.

Kasımpaşa karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, soruları yanıtladı. Diagne’nin performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Terim, “Diagne belki gol atmıyor ama oyun içinde rakip defans önünde boş alan oluşturuyor. Herkes gol atmasını istiyor ama bazı oyuncuların birden bire adapte olması biraz süre alabilir. Gerek Diagne gerekse de Mitroglou bizim ilk santrfor tercihimiz olarak değişiklik yaşayabilirler. Diagne bizim ilk tercihimiz durumunda. Gol atmaya başlarsa biz de rahat edeceğiz. Beraber çalışarak, arkadaşlarını tanıyarak daha çok pozisyon bulabilir. Merkezdeki Varlıkları bile bizim için önemli” diye konuştu.

Altyapıdan yetişen genç futbolcuların sözleşme süreleriyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Fatih Terim, “Genç oyuncularımızın kulübümüzde kalmasını istiyoruz. Kontrat için de gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Bazılarının 1,5 yıl kontratı var, bazılarının daha kısa. Ya da kontratında önemli bir bağlayıcılık olmayan oyuncular var. Ama hepsinin ‘Galatasaray ne diyorsa biz onu yaparız’ demesini bekliyoruz. Usul böyle olmalı. Galatasaray hiçbir oyuncusuna haksızlık yapmaz. Bunun bilinmesini istiyorum onlar tarafından. Olmazsa da profesyonel arkadaşlarımız gereğini yapar. Burası Galatasaray Kulübü. Yetiştikleri yeri unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Aileleri gibi biz de önemsiyoruz onları. Sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Belhanda’nın kırmızı kart görmemesi için değişiklik yaptım”

Kasımpaşa karşısında Selçuk İnan’ın performansına dikkat çeken Fatih Terim, “Selçuk’u Alberto’yla birlikte özel idmanlarla daha çok hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün 11 KM koşmuş. Donk da hem stoper hem orta saha oynayan bir futbolcu. Art arda maçlar oynuyoruz ve herkese ihtiyacımız var. Bek oyuncularımızda sıkıntı yaşıyoruz, ağrılar var, sakatlıklar var. Üçüncü gün sonunda maça çıkıyoruz. Şimdi 5 saat gideceğiz. Yoğun bir fikstür var ve her oyuncuya ihtiyacımız var. Donk’un geçen seneki performansına bakarsak, buna yaklaşmasını ve bunu geçmesini bekliyoruz. Bugün doğru oynadılar oyunu. Golü yedikten sonra da reaksiyonu çabuk gösterdiler. Bazı oyuncularımızın özverisinden dolayı mutluyum. Benfica maçında Fernando’nun kart cezalısı olması, bizim için iyi değil. Martin bizim için çok önemli. 11-12 maçtır durmadan oynuyor, mecburuz oynatmaya. Mariano’nun bir sıkıntısı vardı. Selçuk’un performansından da, Donk’un performansından da memnunum. Emre’nin ayağına kramp girdi. Ama çok memnunum kendisinden. Çabukluğuyla, özverisiyle burada bir oyuncumuz daha oldu. Bizim esas sıkıntılarımızdan birisi de Emre Akbaba. Bugün Belhanda’nın yerine onu alabilirdim. Diagne’nin yerine Mitroglou’yu alacaktım ama Belhanda’nın kırmızı kart görmemesi için bu değişikliği yaptık. Her oyuncumuza ihtiyacımız var” diye konuştu.

Feghouli’nin hat-trick yapması şaşırtıcı

Belhanda’nın iyi bir futbolcu olduğunun altını çizen ve performansının günden güne yükseldiğini söyleyen Fatih Terim, “Bazı futbolcuların sahada performansını yükseltmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, idmana mutlu şekilde gelmesi gerekir. Belhanda’da bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Ben onda ısrar ettim ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben onu orta saha gibi kullanıyorum ama genelde serbest bırakıyoruz. Bana göre performansının yükselmesinin sırrı mutlu olması. Eski hali kalmadı. Çok memnunum durumundan” dedi.

Feghouli’nin hat-trick yapmasıyla ilgili olarak da konuşan Terim, “Bir santrforun hat-trick yapması doğaldır ama Feghouli’nin bunu yapması dikkat çekici bir durumdur. Önemli bir iş. Bizim için de kendisi için de çok iyi. Golü ne kadar çok oyuncu atarsa, her rakibin tedbiri artar ve işi zorlaşır. Geçen sene ve sezon başında bir iki ufak sallantının ardından Feghouli’de önemli bir yükseliş oldu. Bütün oyuncularım için aynı şeyi söyleyebilirim. Marcao ve Luyindama’yı da bunun içine katarak konuşuyorum. Bu kadar yüksek tempolu bir oyun ve yüksek tempolu oyun tarzı nedeniyle hepsinden memnunum. Kasımpaşa her an her şeyi yapacak oyunculara sahip bir takımdı” açıklamasını yaptı.

“Oyunun temelinde savunmadan iyi çıkmak var”

Oyun planlarında pas yüzdesini yüksek tutmanın önemli olduğunu ifade eden Fatih Terim, “Pas yüzdesini yüksek tutup, isabet oranını da yüzde 90’a çıkarabilirsek, rakibin bizden kapacağı topları eksiltiyoruz demektir. Bu da kalemizde tehlike olmasını engelliyor. Biz çıkarken, rakibin geçiş hücumlarını önlemiş oluyoruz. Oyunun durumuna göre, skora göre şekil değiştirebilen bir futbol oynuyoruz. Bugün, o açıdan çok önemliydi. Trezeguet’ye kaptıracağınız toplar sağlıklı olmazdı. Benfica maçında da bu oranı yüksek tuttuk. Bugün en önemli yaptığımız iş bu oldu” dedi.

Savunmandan çıkardıkları topların da çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren başarılı teknik adam, “Oyunun temelinde savunmadan iyi çıkmak bizim için çok önemliydi. Geriden oyunu kurmak önemli kriterlerden birisi. Bunun için de defans oyuncularının önemi çok fazla. İki savunmacı da çok önemli katkıda bulunuyor ve bizim ileriye daha çabuk çıkmamızı sağlıyorlar. Baskı yerlerse, kendilerinin de çıkma yeteneği olduğu için bizi rahatlatıyorlar. Bu iki genç arkadaşımızın her geçen gün daha çok gelişeceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Terim, kendisine hakemlerle ilgili olarak sorulan soruyu ise yanıtlamadı.

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