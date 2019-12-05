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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı kiralık gönderiyor!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında Seri'nin performansı hem Terim'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Fatih Terim'in devre arasında göndereceği isimlerin başında da Fildişili yıldız geliyor.

TAYLAN KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Galatasaray'a geldiği günden bu güne kadar oynatılmadığı için sürekli taraftarlar tarafından eleştirilen Terim, Taylan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Galatasarayda Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı
Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı

NAGATOMO'NUN ÇABASI DA FAYDA ETMEDİ

Tuzlaspor maçında sağ bekte görev yapan Nagatomo, istekli bir oyun sergilese de yaptığı hatalar ve etkisiz ortalarıyla takımına yeterli desteği veremedi. Galatasaray'da ilk ilk hedef Nagatomo'ya kulüp bulup göndermek. Ancak Nagatomo'nun 2 milyon euro'luk maaşı konusunda sıkıntı çıkabilir.

BELHANDA KENDİNİ BULAMIYOR

Taraftara küfür ettikten sonra bir türlü kendine gelemeyen yıldız futbolcu, Tuzlaspor maçına oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu istekli bir görüntü sergilese de takımına yeterince katkı sağlayamadı. Her geçen gün eriyen yıldız futbolcuyla da devre arasında yollar ayrılacak.

TARAFTARDAN EMRE MOR İSYANI

Galatasaray'da en kötü isimlerin başında ise Emre Mor geliyor. Tuzlaspor maçında oynadığı futbolla taraftarı adeta çileden çıkaran Emre Mor, Fatih Terim'in de gözünden düştü. 1 sene kiralık olarak gelen yıldız futbolcu da devre arasında takımdan ayrılabilir.

Fatih Terim, Taylan Antalyalıyı kiralık gönderiyor

 

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