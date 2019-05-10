Fatih Terim Ozornwafor'a 'tamam' dedi
Scout ekibi tarafından keşfedilen ve transferi Fatih Terim tarafından onaylanan 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’un Türkiye’ye getirildiği ve Galatasaray ile sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi... Sarı-Kırmızılılar’ın, Nijerya Ligi’nde forma giyen 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor’u Türkiye’ye getirdiği ve sözleşme imzalamak üzere olduğu öne sürüldü.
Ülkesinde şampiyonluk mücadelesi veren Enyimba Aba takımında görev yapan Ozornwafor’un sol ayağını kullandığı ve Galatasaray’ın scout ekibi tarafından keşfedilerek, teknik direktör Fatih Terim’e önerildiği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın da görüntülerini izleyip beğendiği genç futbolcunun, uygun bir maliyetle yeni sezon için kadroya dahil edileceği belirtiliyor. Transfer gerçekleşirse, Nijeryalı stoperin tecrübe kazanması adına bir Avrupa kulübüne kiralanması da seçenekler arasında. (Fanatik)
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