Fatih Terim: "Ömer Bayram'dan vazgeçmem"
Sol bek olarak geldiği ancak beklentileri karşılayamadığı Galatasaray'da Fatih Terim'in dokunuşuyla 8 numaraya geçen Ömer Bayram, orta sahada harikalar yaratıyor.
28 yaşındaki oyuncu, ilk golü atıp ikinci golü hazırladığı Gaziantep FK maçına damgasını vurdu. "Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Forma verilirse bu formayı bırakmamayı öğrettiler" diyen Fatih Terim'in bu açıklamasında Ömer Bayram'ı işaret ettiği ve talebesini Gaziantep'te soyunma odasında tebrik ettiği öğrenildi.
Bu sezon süre aldığı maçların çoğunda ikili mücadele, top çalma ve çalım istatistiklerinde takımı adına zirvede olan Ömer, G.Saray'dan A Milli Takım'a çağrılan tek oyuncu oldu.
Sezon başında kadro planlamasını orta sahada Nzonzi-Seri ikilisine görev veren Terim, "Artık Ömer'den vazgeçmem. Performansından çok memnunum" diyerek yeni orta ikilisini Lemina - Ömer olarak belirledi.
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