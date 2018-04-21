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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.04.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

Fatih Terim: O koca adamın ağlaması...

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Fatih Terim: O koca adamın ağlaması...

Deplasmanda 3-2 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, takım olarak deplasmanlarda enteresan bir durumda olduklarını ifade ederek, “Sahamızda iyi oynayanlar deplasmanda iyi oynamıyor” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, son dönemde Maicon ile ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirdi ve ilginç ifadeler kullandı.

Fatih Terim, ilk olarak Sinan Gümüş'ğn golüyle ilgili konuşurken ''Maçtan önce Sinan ve Yasin ile konuştum, odama çağırdım. Kupa maçının sevimsiz havasını almak için. Çok da doğru oldu. İyi iş yaptı. Böyle olmalı zaten. İkisinin de adına çok mutluyum. Üzerlerindeki kara bulutları atmış oldular. Onlara ihtiyacımız var'' dedi.

Maicon iddialarına da yanıt veren tecrübeli teknik adam ''Maicon'un konusunu, Serdar cezalı olmadı diye konuşalım. Benim öyle bir huyum yoktur. Oyuncuma kızacaksam birebir söylerim. Buraya gelmeden sabah kahvaltıda Maicon ile konuştum. Şimdi öyle dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını tahmin etmemiştim. Maicon çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insan. Maicon'un hatası birçok şeyi aynı anda daha fazlasıyla verebilmek. O koca adamın ağlaması insanı çok perişan ediyor açıkçası. Maicon Serdar cezalı olsa da lazım, olmasa da lazım. Öyle her kötü oynayan oyuncuyu ben atsam, seyirci affetmesi oyuncu bulamayız. O gün Maicon'dan çok daha kötü oyuncular vardı. Ben Maicon ile ilgili bir şey olursa direk Maicon derim zaten. Öyle bir şey yok, Galatasaraylılar rahat etsin. Ne olacaksa seçimimizden sonra değerli başkanımızla oturup bakacağız. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Bizim gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Önemli olan büyük takımlarda krizi yönetebilmektir, idare edebilmek değil'' ifadelerini kullandı.

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