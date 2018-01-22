Fatih Terim 'istifa edebilirim' dedi başkan Cengiz şu yanıtı verdi

İŞTE o görüşmenin perde arkası...

Başkan Cengiz ve Fatih Terim zirvesinin nedeni... Galatasaray Kulübünün 37.başkanı aldığı 1382 oy ile Mustafa Cengiz oldu. Başkan Mustafa Cengiz'in adresi ise bir Galatasaray geleneği olarak Levent Galatasaraylılar Cemiyeti oldu. Tebrik telefonları birbirine takip ediyordu.Ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'i tebrik etmek için aradı. Terim, tebrik etmek için aradığı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e samimi bir düşüncesini de iletti.

Telefonda Terim, başkan Mustafa Cengiz'e aynen şunları iletti:

"Sayın Başkanım tebrik ederim. Hayırlı olsun. Görevinizde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Önünüzü açmak ve rahat bir şekilde çalışmanız, karar almanız adına bu akşam ekibimle beraber istifa edebilirim. Hemen görevden ayrılabilirim" dedi.

Eski başkan Dursun Özbek döneminde göreve gelen Terim " İstifa etmeye hazırım" diyordu... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Terim'in bu sözlerine aynen şöyle yanıt verdi:

"Teşekkür ederim sevgili hocam. Asla... Ben aday olduğum ilk gün Galatasaray'ı, sizin başarıya taşıyacağınızı deklare etmiştim. Bunu dile getirmiştim. Yine aynı fikirdeyim. Bu yolda beraber el ele yürümeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz. Aklınızdan böyle bir şey geçirmeyin hocam. Şampiyonluğa ulaşmak adına beraberiz...Galatasaray'ı başarıya taşıyacak, şampiyonluğa ulaştıracak kişi sizsiniz"

Ve telefon bu görüşme sonrasında kapatılır.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ise bu düşüncesindeki samimiyetini göstermek adına telefona sarılır ve Teknik Direktör Fatih Terim'i ara.

Başkan Cengiz, hiç vakit kaybetmeden Galatasaray kafilesi Kayseri'ye hareket etmeden Terim ile bir araya gelmek istee.

Pazar öğlen saatlerinde Başkan Cengiz, Fatih Terim ile yemek yer...