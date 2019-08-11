Fatih Terim: "Galatasaray beni istemezse, Fiorentina'ya dönebilirim"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor. İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.
İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.
Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa , Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı çalıştırıcı, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" dedi.
Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle