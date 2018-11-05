Fatih Terim: Derbi bizi psikolojik olarak yordu

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız giren ve çıkana bakmamanız gerekiyor. Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando bir de Eren bizim için çok önemli. Neredeyse yüzde 40'ı. Bardağa dolu tarafından bakacak olursa 2-3 oyuncumuzun dönmesi. Birçok oyuncumuzun milli takımlardan döndüğü bir sene. 20 saat uçak,, arkasından maç. Muhakkak zorluyor. Çok derin bir kadroda bunlar telafi edilebilir. Türkiye gibi güçlü bir ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde beraber götürmek için 1 ve 2 numaraların birbirine çok yakın lazım. Bunlar çok geride kaldı. Yarınki kadro hesabını, tabelayı her şeyi ortada olan bir durum. Grupların özellikle 3. ve 4. maçları grubun akıbetini belli edecek maçlardır. Bunun bilincindeler. 11'i seçmek için, gazeteciler bazen yapar hani, parantez açacak bir durum yok.

Schalke takımı iyi bir takım. Domanico Tedesco gibi çok genç ve iddialı bir hocaları var. Çok iyi bir teknik adam ve daha iyi olacak öyle görünüyor. Aramızdaki tek fark onlar derbi oynamadılar, biz oynadık; ama 4-5 puandayız. Schalke kaybederse iddiaları devam eder, biz kaybedersek iddiamız çok zayıflar. Sonraki maçlar da kaderi çizer. Beraberlik halinde iş sonuna kadar çözümsüz devam eder. Kritik bir maç o yüzden. Kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. O da 2 gol atmış ve 5 puan almış. Biz 2 maçı çok iyi oynadık. Biri Lokomotiv Moskova, artı Porto'da oyunun karşılığını alamadık. Schalke İstanbul'da bizden daha iyiydi. Tekrardan maçı seyrettiğinde benim takımıma kızdığım halde kızmamam gerektiğini gördüm. İyi oynamışız. Ben yapamadıklarımıza üzülüp o reaksiyonu göstermiştim.

Maçtan sonra ve ertesi sabah yaptığımız rejenerasyon idmanından sonra teknik heyet, sağlık heyeti ile birlikte oturup 24 saat izin verdik. Oynadıkları maçtan başka bir şey konuşmadıkları için bu konunun dağılmasını istedik. Çok uzun zamandır izin vermiyoruz. Böyle bir program içinde 24 saati uygun gördük. Bu da konsantre etmenin başka bir yolu, öyle karar verdik. Fiziksel yorgunluk olduğu kadar psikolojik yorgunluk oldu.

Bazen diyorlar ya deplasman fobisi.. Aslında deplasman fobisi yok. Türkiye ligi çok güçlü oldu. Her Anadolu takımı bundan sonra her takımı yenebilir. Alınan sonuçlar Anadolu futbolcunun başkaldırışıdır. Fobi demek haksızlık olur. Onların transfer ettikleri bazı oyuncular bizde yok.

Çok öneli bir organizasyona gerdik, yarın maçın skoru ne olsun gereken sorularınız neyse yanıtlayacağım. Yalnızca siz değil 30 milyon Galatasaraylı da bekliyor. Gereken sorularınıza gereken yanıtı vereceğim. O yüzden rahat olun. Sonuç ne olursa olsun.