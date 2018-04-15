'Fatih Terim değilde başkası yapmış olsa...'
Hürriyet gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı ekibin kadrosunu ve Terim'in tercihlerini değerlendirdi.
İşte Ali Naci Küçük'ün değerlendirmeleri;
Galatasaray'ın kazanması için öncelikle normalde hücumcü olan iki bekinin (Nagatomo ve Mariano) bu kez defansif oyunu iyi oynamaları lazım. Başakşehir'in kanatlardan Adebayor'u beslediği gerçeği 90 dakika boyunca hem savunma beklerinin hem de hücumdaki kanat oyuncularının aklından bir an olsun çıkmamalı. Golü engellemenin ilk yolu Adebayor'u topla buluşturmamaktır. Togolu yıldızın Galatasaray'a karşı son iki maçta hat trick yapıp 6 gol attığı unutmamalı.
Galatasaray'ın kazanmaktan başka bir alternatifi var mı?
Tudor olsa idi takımın başında gerçekten soru işareti koyardım. Ama işin başında Fatih Terim olunca kazanmak tek ama tek hedef olacaktır. Terim'li Galatasaray, asla en kötü berabere kalalım, sonra matematik hesabı yapalım demez. Galatasaray tek ihtimalli maçların yüzde 90 kazananıdır. Ayrıca Galatasaray'ın bu sezon iç sahada taraftarının müthiş desteği ile Ali Sami Yen'de futbol kalitesi olarak sınıf atlatıp son 16 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik aldığını hatırlatalım....
Eğri oturup doğru konuşalım...
Elbette bu tercihleri Fatih Terim yerine başka bir teknik adam yapsa önce güvensizlik had safhaya çıkar sonra da acımasızca eleştirirdik.
Ama Fatih Terim yapınca hepimizin tepkisi " Hocanın bir bildiği vardır" tepkisi oldu. Maicon, Gençlerbirliği deplasmanında kötü ve mağlubiyete neden olan bir oyun ortaya koydu. Donk ise güçlü ve sert Başakşehir orta sahasına önlem alma adına ilk 11'de yer verildi.
İki oyuncunun göstereceği performans hem Galatasaray'ın kaderini tayin edecek hem de Fatih hocanın tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu bize gösterecek.
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