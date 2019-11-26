Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

SON DAKİKADA YEME MODASI

İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarıda. İkinci yarı da şans geldi. Onlar da pozisyona girdiler ama 92'ye taşımış bir takım, orada kalabalıksa, Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu... Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası.

SON MAÇA KADAR UĞRAŞACAĞIZ

Oyuncuların çok iyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Her şeye rağmen çok iyi mücadele olduğu kanısındayım. Bunu hak etmedik esasında, başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik ama topa doğru çıkmamak. Rakibimizin 3 tane çok hızlı futbolcusu var. Bizim ise kontratak oynayacak hızlı oyuncumuz yok. Bu skoru hak etmediğimizi söyleyebilirim. Yapacak bir şeyimiz yok. Son maça kadar uğraşacağız. Koymayacağım oyuncular ya da değiştireceğim bazı şeyler olabilirdi.

'KOŞAMIYORUM, BİTTİM'

Ömer'in özellikle "Koşamıyorum, bittim, beni değiştirin" demesi de takım içinde bazı şeyleri de negatif etkiledi. Dolayısıyla 1 puan anca oldu bugün, tamamen kazanmak istiyorduk. 1 puan isteyebileceğimiz bir şey değildi. Çocukların emeklerine de üzüldüm. Mücadele yönünden, Galatasaray ruhu istediğim şey vardı. Hiçbir problemimizi bize hissettirmediler. Hakikaten çok üzüldüm, bunu hak etmedik. Daha önce yesek belki reaksiyon gösterebilirdik.

EKONOMİK OLARAK DA İYİ DURUMDALAR

1 kişi, Selçuk ve Emre, 13'üz. Mümkün olsa hiç değiştirmeyecektik. Mücadele olarak istediğimiz Galatasaray vardı. 2. golü bulabilirdik. Daha önce yesek karşı reaksiyonu gösterebilirdik. Yapacak bir şey yok, böyle oynamaya devam edelim. Bu sene Brugge'e yenildik mi? Yok. Neleri almalıyız, neleri almamalıyız, nasıl bir takım kurmalıyız, bu çok uzun bir konu. Rakip takımın alabileceği kapasitedeki oyuncuları biz alamayız. Onları o kadar aşağıda görmeyelim. Ekonomik olarak da iyi durumdalar.

BUNU HAK ETMEDİK

92'de bunu hak etmedik. İyi mücadele ettik ama ideal miydik? Hayır. Bazen ne kadar koştuğunuz değil, nasıl koştuğunuz önemli. Mücadele önemli ama bazen doğru koşmak gerekir. Sattığımız kadar alabiliyoruz. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz ama çıkmazsa da bir takım değişimler yaşayacağımızı söylüyorum hep.

DEVRE ARASINDA BİRTAKIM DEĞİŞİMLER YAŞAYACAĞIZ

Devre arasında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Fatih Terim, "Bizim önemli bir handikapımız, sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz ama çıkmazsa da birtakım değişimler yaşayacağız. Beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi çok mutlu edecektir. Bu sene sezon başını beraber geçirmemiş birtakım olarak devre arasında beraber olmak önemli. Önümüzdeki 1 ay kimleri alacağız, vereceğiz bunları göreceğiz. Biz geçen sene devre arasında operasyon yaptık ve çok radikal yaptık. Aldığımız her oyuncu değerli oyuncu ama bazen adaptasyonları uzun sürüyor. Tam randıman alamıyoruz ama zaman içerisinde alacağız" ifadelerini kullandı.

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