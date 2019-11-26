Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!
GeriSpor Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
26.11.2019 - 23:29, Son Güncelleme:

Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim, Club Brugge maçının ardından transferi açıkladı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları: 

SON DAKİKADA YEME MODASI

İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarıda. İkinci yarı da şans geldi. Onlar da pozisyona girdiler ama 92'ye taşımış bir takım, orada kalabalıksa, Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu... Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası.

SON MAÇA KADAR UĞRAŞACAĞIZ

Oyuncuların çok iyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Her şeye rağmen çok iyi mücadele olduğu kanısındayım. Bunu hak etmedik esasında, başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik ama topa doğru çıkmamak. Rakibimizin 3 tane çok hızlı futbolcusu var. Bizim ise kontratak oynayacak hızlı oyuncumuz yok. Bu skoru hak etmediğimizi söyleyebilirim. Yapacak bir şeyimiz yok. Son maça kadar uğraşacağız. Koymayacağım oyuncular ya da değiştireceğim bazı şeyler olabilirdi.

'KOŞAMIYORUM, BİTTİM'

Ömer'in özellikle "Koşamıyorum, bittim, beni değiştirin" demesi de takım içinde bazı şeyleri de negatif etkiledi. Dolayısıyla 1 puan anca oldu bugün, tamamen kazanmak istiyorduk. 1 puan isteyebileceğimiz bir şey değildi. Çocukların emeklerine de üzüldüm. Mücadele yönünden, Galatasaray ruhu istediğim şey vardı. Hiçbir problemimizi bize hissettirmediler. Hakikaten çok üzüldüm, bunu hak etmedik. Daha önce yesek belki reaksiyon gösterebilirdik.  

EKONOMİK OLARAK DA İYİ DURUMDALAR

1 kişi, Selçuk ve Emre, 13'üz. Mümkün olsa hiç değiştirmeyecektik. Mücadele olarak istediğimiz Galatasaray vardı. 2. golü bulabilirdik. Daha önce yesek karşı reaksiyonu gösterebilirdik. Yapacak bir şey yok, böyle oynamaya devam edelim. Bu sene Brugge'e yenildik mi? Yok. Neleri almalıyız, neleri almamalıyız, nasıl bir takım kurmalıyız, bu çok uzun bir konu. Rakip takımın alabileceği kapasitedeki oyuncuları biz alamayız. Onları o kadar aşağıda görmeyelim. Ekonomik olarak da iyi durumdalar.

BUNU HAK ETMEDİK

92'de bunu hak etmedik. İyi mücadele ettik ama ideal miydik? Hayır. Bazen ne kadar koştuğunuz değil, nasıl koştuğunuz önemli. Mücadele önemli ama bazen doğru koşmak gerekir. Sattığımız kadar alabiliyoruz. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz ama çıkmazsa da bir takım değişimler yaşayacağımızı söylüyorum hep.

DEVRE ARASINDA BİRTAKIM DEĞİŞİMLER YAŞAYACAĞIZ

Devre arasında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Fatih Terim, "Bizim önemli bir handikapımız, sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz ama çıkmazsa da birtakım değişimler yaşayacağız. Beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi çok mutlu edecektir. Bu sene sezon başını beraber geçirmemiş birtakım olarak devre arasında beraber olmak önemli. Önümüzdeki 1 ay kimleri alacağız, vereceğiz bunları göreceğiz. Biz geçen sene devre arasında operasyon yaptık ve çok radikal yaptık. Aldığımız her oyuncu değerli oyuncu ama bazen adaptasyonları uzun sürüyor. Tam randıman alamıyoruz ama zaman içerisinde alacağız" ifadelerini kullandı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Golden sonra Fatih Terim:
Golden sonra Fatih Terim:
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle