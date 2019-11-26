Golden sonra Fatih Terim: "Allahu Ekber"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a attığı ilk gol sonrası Fatih Terim'in tepkisi dikkat çekti...
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Club Brugge'a karşı attı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Adem Büyük, sarı kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tepkisi ise dikkat çekti. Terim, golden sonra "Allahu Ekber" diye bağırdı. Tecrübeli çalıştırıcının bu hareketi, sosyal medyada da geniş yer buldu.
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