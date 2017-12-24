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Fatih Terim açıkladı: 'Onu geri getirmeye çalışıyorum'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sahalarında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maç sonrasında yardımcı ekibi için soruyu yanıtladı.

Hürriyet Haber
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. dönemde kaleci antrenörü olarak birlikte çalıştığı, şu sıralarda Brezilya Milli Takımı'nda görev alan Claudio Taffarel'i tekrar geri getirmeye çalıştığını söyledi.

'BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIĞIM İSİMLER VAR'
Ekibin geri kalanını da yakın zamanda belirleyeceğini söyleyen deneyimli hoca, "Yerli, yabancı Galatasaray'a hizmet etmiş birçok değerli arkadaş var. Başkan ve yönetimle, onları bir araya getirip konuşturmayı düşünüyorum. Hepsini bir araya getirmeye çalıştığım isimler var. Sizlere aktaracağım." diye konuştu.

Claudio Taffarel, Dünya Kupası bileti alan Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev alıyor.

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