Fatih Saboviç: Fenerbahçe galibiyete yakın

Sarı lacivertli ekibin zorlu maçı öncesi iki takım açısından öne çıkan unsurlar şu şekilde sıralanıyor...

1- KISA SAVUNMASI VE DIŞ ATIŞLAR KRİTİK

Erick Green, Valencia'nın sayı ve oyun kurma yükünü çekiyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin kısa savunmasını sert yapması gerek. Ayrıca sarı lacivertliler, Valencia'yı özellikle dış atışlarda zorlama şutlara teşvik edebilmeli. Öyle ki İspanyollar bu sezon EuroLeague'de şu ana dek kaybettiği Khimki maçı hariç (yüzde 22.7 dış atış isabeti) yüzde 40'ın altına düşmedi ve söz konusu 3 maçı da kazandı.

2- KALİTE VE TECRÜBE DEVREYE GİRERSE...

Fenerbahçe Doğuş'un yıldızları sakin kalıp kalite ve tecrübesini ortaya koyarsa, taraftar desteğiyle galibiyete yakın olan taraf... Obradovic'in öğrencilerinin rakibi Valencia, her ne kadar önemli oyunculardan kurulu olsa da bu sezon aldığı iki yenilgi de deplasmanda (İspanya Ligi'nde Real Madrid, EuroLeague'de Khimki) geldi. Bu nedenle taraftar desteği kritik bir role sahip...

3- POTA ALTINDAN VURABİLİR

Fenerbahçe'nin boyalı alanı, EuroLeague'de birçok takımın kadrosunda bulunmayan önemli oyuncularla dolu. Valencia kısaları, Fenerbahçe ise uzunları ile fark yaratabilecek potansiyele sahip.

Ligde son olarak Efes'i 'idman havasındaki' maçta geçen koç Obradovic de, 'binbir türlü' setiyle ikili oyunlar ve boyalı alan üzerinden fark yaratıp rakibi vurmayı seçebilir.