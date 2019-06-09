Fatih Karagümrük'ten tecrübeli kaleciye kanca! | Transfer haberleri...
Zonguldak Kömürspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrükspor talip oldu.
2 yıl önce Şanlıurfaspor'dan Kömürspor'a transfer edilen ve kısa sürede kırmızı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Ören'e TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrükspor talip oldu.
Fatih Karagümrükspor yönetiminin tecrübeli kaleci Sinan Ören'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
Süper Lig ekibi Eskişehirspor altyapısında yetişen 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Sinan Ören, sırasıyla Göztepe, Balıkesirspor Baltok, Şanlıurfaspor ve Zonguldak Kömürspor formalarını giydi.
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