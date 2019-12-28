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GeriFutbol Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı
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Haber Giriş: 28.12.2019 - 16:46,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

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Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Giray Bulak ile yollarını ayırdı. 

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Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı


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