Haber Giriş: 28.12.2019 - 16:46,
Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Giray Bulak ile yollarını ayırdı.
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