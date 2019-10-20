Falcao'nun eşinden flaş açıklama!
Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan attığı cevapla dikkat çekti.
Galatasaray'da Real Madrid maçında oynayıp oynayamayacağı netlik kazanmayan Radamel Falcao için eşi Lorelei Taron'dan paylaşım geldi.
Galatasaray taraftarlarının Instagram'da mesaj yağmuruna tuttuğu Taron, bir taraftara cevap verdi.
''YENGE, ÇOK ÖZLEDİK...''
Lorelei Taron, kendisine ''Yenge, biz Radamel’i özledik. Ne zaman yeniden oynamaya başlayacak?'' sorusuna ''Endişelenme, birkaç gün içinde...'' diye cevap verdi.
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