Falcao'dan 1-1 yorumu! Beşiktaş...

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen golcü futbolcu Radamel Falcao mücadele hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kolombiyalı golcü, ”Harika bir maç oynadık ama maalesef kazanamadık. Devam etmeli ve güçlü olmalıyız. Ne yazık ki iyi oynadık ama istediğimiz skoru alamadık” ifadelerini kullandı.

Fransız ekibindeki 2.sezonunu geçiren 31 yaşındaki golcü, hatırlanacağı gibi Fransa’da oynanan ve Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle biten maçta takımının tek golünü atan isimdi.

Falcao, Monaco formasıyla bu sezon toplam 13 maçta 14 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Öte yandan 26.dakikada Lemar’ın yerine oyuna dahil olan Stevan Jovetic ise, ”Daha fazlasını hak ettik ama bu maçtaki performansımızla gurur duyuyor olmalıyız. Haydi çocuklar mücadeleye devam” yorumunda bulundu. (Ajansspor)

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