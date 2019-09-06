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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Falcao ilk idmanda 11 milyon kazandırdı

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Radamel Falcao’yu kadrosuna katan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızın gelişi ile loca, kombine ve ürün satışında çok hareketli ve bereketli günler geçirmeye başladı!

Kolombiyalı yıldızın daha ilk günlerinde yarattığı ekonomi şöyle: Transferin resmiyete dökülmesi ve Falcao’nun İstanbul’a gelmesi ile 4 gün içinde 8 adet loca satışı gerçekleşti. Türk Telekom Stadyumu’nda hafta içinde satışı gerçekleşen 8 adet locadan Galatasaray Kulübü 4.5 milyon TL gelir elde etti.

Formalar kapış kapı

G.Saray’ın bu sezon kadrosuna kattığı 8 oyuncu için düzenlediği ve Falcao’nun ön planda olduğu imza töreni ise sarı kırmızılılara ciddi bir gelir kaynağı olarak döndü. Yaklaşık 20 bin sarı kırmızılı taraftarın geldiği imza töreninde Aslantepe Store’da önemli bir alışveriş trafiği yaşandı. Galatasaray taraftarları Falcao forması, tişörtü başta olmak üzere çok sayıda ürün aldı. Sarı kırmızılılar imza töreninin gerçekleştiği çarşamba günü stat mağazası 2 milyon TL ciro yaptı.

Kombine satışı durduruldu

G.Saray’ın kombine bilet satışları da Falcao sonrası adeta patlama yaptı. Kolombiyalı geldikten sonra 3 bine yakın kombine satışı gerçekleşti. Buradan 4 günde 4.5 milyon TL gelir sağlandı. Toplam 41 bin kombine rakamına ulaşılınca sarı kırmızılılar kombine satışını durdurdu. Günlük bilet satış geliri adına her hafta lig ve Şampiyonlar Ligi maçları için Galatasaray Kulübü geriye kalan 6 bin adet koltuğu ise maç günü satmaya karar verdi.

Falcao ilk idmanda 11 milyon kazandırdı

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