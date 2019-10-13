Falcao 3 saatte 4 kilo et yedi
Galatasaray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Etiler Nusret'teydi.
Yaklaşık 3 saat kaldığı mekanda protein depolayan yıldız futbolcunun yaklaşık 4 kilo et yediği ifade edildi.
Falcao 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.
Kolombiyalı yıldız daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı.
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