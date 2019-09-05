Fair - Play bitti, Beşiktaş bütçede açık verdi

Beşiktaş, transferde bütçe açığı verdi. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması sona eren Beşiktaş, bu yaz transfer sezonunda sadece 2 milyon Euro’luk bonservis geliri elde ederken, 15.8 milyon Euro’luk bonservis harcaması yaptı. Geçen sezon takıma katılan Adem Ljajic’in bonservisini alan ve 6.5 milyon Euro ödeyen siyah beyazlılar, N’Koudou için 4, Victor Ruiz için 2.5, Tyler Boyd için de 2.4 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödedi. Rebocho için de 450 bin Euro’luk bir kiralama bedeli ödendi. Beşiktaş, sadece Garry Medel’den 2 milyon Euro’luk gelir elde etti.

En yüksek ödeme Ljajic için

BEŞİKTAŞ, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması boyunca transfer gelirinin üç yılında pozitf bir yılındaysa başabaşa yakın bir rakam tutturdu... Siyah beyazlılar en yüksek transfer gelirine 2017-2018 sezonunda ulaştı.

O sezon toplam 34 milyon Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirildi. Rakamı yükselten de 22.5 milyon Euro’ya Everton’a satılan Cenk Tosun oldu. Son 5 sezonluk dönemde en yüksek bonservis ödemesi de bu sezon gerçekleşti ve bunda da 6.5 milyon Euro’luk Adem Ljajic en büyük etken oldu.

Cenk Tosun ile bonservis gelirinde zirve yaptı

Beşiktaş, UEFA ile 2015 ile 2019 arasını kapsayan 4 yıllık bir Finansal Fair Play anlaşması yaptı. 2015-16’DA 26.9 milyonluk bonservis geliri elde edilirken, gider 13.9 milyon Euro oldu. 201617’daki gelir 14 milyon Euro, giderse 15 milyon Euro oldu.

2017-18’in bonservis geliri 33.8 milyon Euro, gideri 12.7 milyon Euro olarak gerçekleşti. Geçen sezon oyuncu satışından 19.2 milyon Euro kazanılırken, bonservise 10.3 milyon Euro harcandı. Ve bu sezon ise 2 milyon Euro’luk gelire karşın 15.8 milyon Euro harcayarak açık verdi.

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