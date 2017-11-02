Faik Demir: "Gençliğin gücünü kullanmak istiyoruz"

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmandaki Elazığspor maçıyla takımın başında ilk sınavını vereceğini belirtti.

Yirmi beş yıl emek verdiği kulübün daha iyi yerlere gelebilmesi için büyük bir sorumluluğun altına girdiğini anlatan Demir, "Hedefimiz bu takımın sıkıntılarını mümkün olduğu kadar giderebilmek. Çünkü bu takım kentin değerli bir markası ve ülkemizin nadide kulüplerinden. O yüzden onurlu mücadeleye katkı sunmak istiyorum." dedi.

Rakiplerin kim olduğuna bakmaksızın her maçtan puan veya puanlar almak istediklerine işaret eden Faik Demir, şöyle konuştu:

"Bizim takımımız çok genç, hatta ligin en genç ekibi. Bunun bazı avantajları ve dezavantajları var. Şöyle ki, takım gol yediğinde moral olarak hemen oyundan kopuyoruz, maçı çevirebileceğimizi düşünmüyoruz. Bunun sonucunda da mağlubiyetler kaçınılmaz oluyor. O yüzden geldiğimden beri takıma bunu öğretmeye, öz güvenini yerine getirmeye çalışıyorum. Ama genç takım olmamızın yüksek enerji gibi büyük bir avantajı da var. Gençliğimiz gücünü kullanmak istiyoruz. Genç bir takım olmak, sahada daha fazla koşmaya, hızlı ataklara çıkmamıza vesile olacaktır."

Elazığspor'un kaliteli ve başarılı işler yapan bir takım olduğunu vurgulayan Demir, "Rakibimizin ligde topladığı puanlar kesinlikle tesadüf değil. Elazığspor'un gücünün farkındayız. Biz de enerjimizi sahaya yansıtıp, kötü gidişi durduracak meşaleyi yakmak istiyoruz. Gençlerin gücüne, onlar enerjisine ve yeteneklerine inanırsak bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.