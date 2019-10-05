F.Bahçe'nin kupadaki rakibi Tarsus İY, Gümüşhane'de kazandı!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu’na 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ozan Bileyici xx, Mücahit Değirmenci xx, Ogün Kamacı xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer x, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu x (İlke Tankul dk. 69 xx), Raif Gündoğdu xx (Tuğay Adamcıl dk. 86 ?), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Hasan Kaşıkara dk. 63 xx), Burak Sarı xx, Mert Çakar xx, Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Yasin Elmas xx (Ferhat Duman dk.76 xx), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz Kol xx (Mustafa Yılmaz dk.81 ?), Yılmaz Can Taşkıran xx (Samet Eker dk.70 xx), Erkam Develi xx, Artun Akçakın xx, Alperen Pak xx, Sefa Durmuş xx, Onur Şirin xx
Gol: Artun Akçakın (dk. 18) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kart: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), Onur Şirin (Tarsus İdman Yurdu)
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