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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Süleyman ARAT
09.05.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

F.Bahçe'nin G.Saray'a karşı iç saha serisi 16 maça çıktı!

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F.Bahçe'nin G.Saray'a karşı iç saha serisi 16 maça çıktı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yenen Fenerbahçe Beko, sahasında sarı-kırmızılı ekibe karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Galatasaray'a iç sahada 8 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibi karşısında taraftarı önündeki son yenilgisi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşamıştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 16 karşılaşmayı da kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe Beko karşısında deplasmanda yine kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta ise galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde 23. galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

Tarih / Salon / Skor

30.12.2011 Sinan Erdem 80-79
19.12.2012 Ülker 74-67
31.03.2014 Ülker 77-52
03.06.2014 Ülker 89-70
05.06.2014 Ülker 74-73
13.06.2014 Ülker 76-63
19.06.2014 Ülker 20-0 (Hükmen)
17.11.2014 Ülker 85-74
21.05.2015 Ülker 93-67
27.05.2015 Ülker 67-59
27.02.2016 Ülker 77-68
25.05.2016 Ülker 93-79
27.05.2016 Ülker 80-55
14.11.2016 Ülker 92-74
26.01.2017 Ülker (THY Avrupa Ligi) 85-80
04.03.2018 Ülker 80-60
08.05.2019 Ülker 90-67

Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.

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F.Bahçenin G.Saraya karşı iç saha serisi 16 maça çıktı

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