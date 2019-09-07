F.Bahçe'nin eski golcüsü Soldado'dan olay Türkiye sözleri
Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İspanyol ekibi Granada'yla ile sözleşme imzalayan Soldado flaş açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Türkiye'yi küçümseyen ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en skorer ismi olan ve sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra Granada'nın yolunu tutan tecrübeli futbolcu, Türkiye ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum diyen İspanyol futbolcu, "Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım. Yalan söyleyemeyeceğim. Burada takımla yaptığım antrenmanlarda ilk 2 hafta çok zorlandım. Antrenman şartları, iki yıl geçirdiğim Türkiye'den daha ağırdı. Ama adapte olduğumu düşünüyorum. Granada'ya her şeyimi vermeye hazırım. Günün sonunda kazanan bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BABAMIN DOĞRUYU YERİ GÖRMEK İSTEDİM"
Granada'ya transferinin kendisi için tesadüf olduğun altını çizen tecrübeli golcü, "Gençken babamın doğduğu yeri görmek istedim, buraya geldim ve hayran kaldım. Babam da şu an buradayım diye heyecanlıdır. Umarım beni bu formayla izlemekten zevk alır." dedi.
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