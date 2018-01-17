F.Bahçeli yıldız 3 ay yok! Transferi iptal oldu

Sol üst adalesindeki 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen genç futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak



TRANSFERİ İPTAL OLDU

Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda'ya uçacaktı.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti.

ADVOCAAT, "EN AZ 1 AY YOKSA İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü, eski Fenerbahçeli çalıştırıcı Dick Advocaat ise yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda gidiyordu. Çarşamba günü burada olması gerekiyordu. Ancak kupa maçında sadece 20 dakika sonra sakatlandı. Bunu çok garip buluyorum. Açıkçası o maçta oynamamalıydı. Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR