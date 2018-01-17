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F.Bahçeli yıldız 3 ay yok! Transferi iptal oldu

Fenerbahçe'nin dün akşam İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor.

DHA
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Sol üst adalesindeki 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilen genç futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak

TRANSFERİ İPTAL OLDU
Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda'ya uçacaktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. 

F.Bahçeli yıldız 3 ay yok Transferi iptal oldu

ADVOCAAT, "EN AZ 1 AY YOKSA İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü, eski Fenerbahçeli çalıştırıcı Dick Advocaat ise yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda gidiyordu. Çarşamba günü burada olması gerekiyordu. Ancak kupa maçında sadece 20 dakika sonra sakatlandı. Bunu çok garip buluyorum. Açıkçası o maçta oynamamalıydı. Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

 

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