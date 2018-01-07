F.Bahçeli futbolculara doping testi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

İdman öncesinde salonda çalışan futbolcular antrenmana sahada devam etti. Pas ile başlayan antrenmanda futbolcular üç gruba ayrıldı. Oyuncular, değişimli olarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Tedavileri devam eden İsmail Köybaşı, Vincent Janssen, Nabil Dirar ile Mehmet Ekici özel program dahilinde takımdan ayrı çalışma yaptı.

Antrenman öncesinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan görevliler kampa gelerek bazı oyunculara testler uyguladı. Komisyon görevlileri, Mehmet Topal ve Martin Skrtel'den idrar, Mathieu Valbuena, Josef de Souza ve Giuliano de Paula'dan kan örneği aldı.

Çalışmayı, Lara ve Manavgat Fenerbahçe Spor Okulları öğrencileri de izledi. Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanı ile devam edecek.