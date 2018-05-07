F.Bahçe'den flaş hamle! Pilot takım alınıyor...

Proje kapsamında futbolcuların sadece saha içi değil saha dışında da psikolojik gelişimlerine destek verilecek. Bu kapsamda Tuzla ve Gebze’de tesisler kurulurken Anadolu’da kurulan Fenerbahçe evlerinin yanına da futbol sahaları yapılacak ve bu sahalarda kurulacak futbol okulları ile merkezdeki Fenerbahçe akadamesine oyuncu kazandırılacak. Şekip Mosturoğlu ve Müjdat Yetkiner tarafından tanıtımı yapılan bu akademi ile sarı lacivertliler Altınordu gibi bir futbolcu fabrikası kurmayı hedefliyorlar. Ayrıca kurulacak olan scouting departmanı ile Türkiye çapında oyuncular keşfedilecek.



•Yetenekli – yabancı genç futbolcuların keşfi ve FBSK’ya kazandırma sürekliliğinin önündeki handikapları gidermek amacıyla ulusal bir sistemin kurulması, yetenekli, yerli genç futbolcuların kazandırma sürekliliğinin sağlanması için en gerçekçi çözüm olacaktır. Kurulacak olan bu sistem iki bacaklı bir sistemdir.

•Bu sistemin birinci ayağında yurt çapındaki Fenerbahçe futbol okulları seçme ve futbol akademisi çalışmaları için yerel merkezler olarak yeniden ele alınacaktır. Futbol okullarının standartları yeniden belirlenecek, Türkiye’nin her yerinde azami standartları sağlayan futbol okulları bu sistemin bir parçası olacaktır.



•Kurulacak merkezi veri toplama sistemine futbol okulları online veri akışı sağlayacak. Bu şekilde akademi futbolcularının gelişimleri merkezde anlık olarak takip edilebilecektir.

•Futbol okulları tarafından seçilen ve fakat esasen kulübün sözleşmeli futbolcusu olan küçükler futbol okullarında merkezde eğitimden geçirilmiş antrenörler tarafından izlenecek ve (merkez tarafından bir paket veri seti olarak hazırlanmış) standart futbol eğitimleri lokal olarak bu futbol okullarında sağlanacaktır.

•Akademi çatısı altında (merkeze bağlı olarak) çalışan antrenörler TFF tarafından statülerine uygun lisanslanmış olsalar bile, akademinin eğitim standartlarını sağlamadıkları sürece bu sistem içerisinde görevlendirilmeyeceklerdir.



•Ayrıca İstanbul’da bir futbol Akademisi kurulacak ve akademide yetenekli futbolcular yaş gruplarına uygun şekilde takımlar halinde futbol eğitimi alacaklardır. Burada iki tip futbolcu eğitimi

verilecektir.



•Birincisinde İstanbul dışında eğitim alan futbolcular yaşadıkları şehirlerden bu merkeze yıllık gelişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla taşınacak ve burada yatılı olarak misafir edilecektir. Bu futbolculardan İstanbul’da eğitimlerini sürdürmelerine karar verilenler ise yine bu merkezde yatılı, uzun süreli futbol eğitimi alacaklardır. Bu şekilde uzun süreli futbol eğitimi için merkezde yatılı olarak misafir edilen futbolcular eğitim ve öğretim hayatına başlangıçta anlaşmalı eğitim kurumlarında (tercihen FB Eğitim Kurumlarında) devam edecek; akademinin inşaatının tamamlanmasının ardından eğitim ve öğretim akademi kampüsünde sürdürülecektir.

•İkinci grupta yer alan, İstanbul içinde eğitim alan futbolcular, taşımalı sistemle akademiye gelecek, ilkokul ve lise eğitimlerine uygun bir programda futbol eğitiminden geçirilecektir.



•Fenerbahçe’nin Ulusal Futbol Kalkınma Sistemi, Avrupa’nın önemli bir futbol ülkesinde benzer şekilde sistem dizayn eden ve sistemi hayata geçiren bir ismin liderliğinde kurulacaktır.

•Fenerbahçe’nin Ulusal Futbol Kalkınma Sistemi kurulurken, sistem liderinin önceki tecrübesinden üst düzeyde istifade edilecek ve fakat gerek ülkemizin ve kulübümüzün farklılıkları ve ihtiyaçları ile sistem ulusal bir yapıda inşa edilecektir.

•Bu yüzden sistem lideri yurtdışından edindiği gözlemlerini saha gözlemleriyle pekiştirecek ve sistemin inşası için birkaç aylık gözlem süresi olacaktır.



•Sistemin kuruluşu, ulusal çapta yapılacak tarama ile aynı anda başlatılacak olan paydaşların eğitimden geçirilmesi ile eş zamanlı yürüyecektir.

•Antrenör, yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, fizyoterapist, scout, masör, diyetisyen, aşçı ve her türlü yardımcı görevliler sistem ile ilgili başlangıç eğitimini alacak, belirlenecek takvime uygun şekilde en üst düzeyde eğitimleri tamamlanacaktır.



•Bu sistem ile beraber İstanbul il sınırlarında işbirliği yapılacak bir (pilot) kulüp çatısı altında Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbol takım için kaynak olarak kullanılacak yarışmacı bir takım oluşturulacaktır.

•Bu takımın 1.Lige çıkarılarak, potansiyeli olan 18 yaşından henüz gün almış 21 yaş altı yabancı futbolcuların da oynama uygunluğu sağlanacaktır.



•Gebze ve Tuzla’nın kuzey bölgesinde satın alınan taşınmaz üzerinde futbol akademisinin inşasına derhal başlanacaktır.

•Bu inşaat süresince kurulacak sistemin aksamadan yürümesi için Samandıra Can Bartu Tesisleri ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin imkanları geliştirilecektir.



•Futbol akademisi gerek inşaat kalitesi, gerekse teknik alt ve üst yapısıyla türünün büyük bir yatırımla en modern donanımlarına sahip olacaktır. Öncelikle ilk etapta 3-4 saha yapılacak, sonrasında bu imkanlar kademeli olarak genişletilecek. Bu sahalar arasında çim, suni çim, halı saha ve toprak sahalar da olacak.



•Pilot takım da başlangıçta bu yapı içinde antrenmanlarını yapacak olup, proje liderinin belirleyeceği hedeflere ve standartlara uygun tesisler yerel belediye ile yapılacak işbirliği ile kısa sürede kulübün ait olduğu yerel belediye sınırları içerisinde tamamlanacaktır. İlk etapta kulübün maçlarını oynadığı stadyumun standartları yükseltilecek ve kulüp bütün müsabakalarını bu stadyumda yapmaya devam edecektir.

•Lokal tesislerin inşasından sonra bu tesisler sadece kulübün çalışmaları için değil akademinin Anadolu ve Trakya’yı kapsayacak faaliyetlerini içine alacak şekilde genişletilecektir.



•Kurulacak bu sistemin en önemli parçalarından birisi de kişisel eğitimdir.

•Bu amaçla sisteme dahil olan tüm futbolculara, inşasına başlanması hedeflenen ilkokul-ortaokul-lise eğitim ve öğretimi verilecek okul içerisinde temel yabancı dil eğitimi verilecektir.

•Bunun dışında kişisel, sosyal, kültürel gelişimi sağlayacak hobiler de eğitimin bir parçası olarak futbolculara edindirilecektir.



Psikolojik gelişim konusunda futbolculara mentörler tarafından kişisel destek sağlanacaktır.