F.Bahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı bırakıldı.
Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Isla kafileye dahil edilmedi. Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi.
Isla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.
Fenerbahçe kafilesine tepkili karşılama!
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