F.Bahçe yöneticisinden olay Q7 tweeti!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası herkes gergindi... Fenerbahçeli yöneticinin retweetlediği bir paylaşım çok tepki çekti.
Sarı lacivertli yöneticilerden Selim Kosif, resmi Twitter hesabından, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili yapılan bir paylaşımı retweet edip takipçileriyle paylaştı.
Kosif, resmi Twitter hesabından; "Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım." şeklinde yapılan paylaşımı retweet etti.
Paylaşım sosyal medyada ayıplandı, büyük tepki çekti.
İşte, Selim Kosif'in paylaştığı o tweet...
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